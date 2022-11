On vous explique le b.a.-ba de l’euro numérique

Qu’est-ce que l’euro numérique ?

L’Euro numérique et les monnaies numériques de banque centrale (MNBC), dans leur ensemble, sont de nouveaux moyens de paiement. Un Euro numérique viendrait nous servir au quotidien, aux côtés de la monnaie fiduciaire (pièces et billets) et de la monnaie scripturale (les dépôts que nous faisons sur nos comptes, qui sont inscrits dans les livres de comptes des banques). Pour les établissements financiers, ce sera aussi un nouveau moyen d’échanger sur le marché interbancaire, cet espace où elles prêtent et empruntent des actifs financiers de gré à gré.

La spécificité d’une MNBC comme l’euro numérique serait donc d’être une unité de compte qui ne circulerait que de manière technologique, d’un portefeuille numérique à un autre.

Pourquoi créer une monnaie supplémentaire ?