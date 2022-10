Google News Showcase débarque en France

Selon le géant du Net, ce service permet aux éditeurs de presse « d’avoir plus d’options pour diffuser l’actualité et rediriger leurs lecteurs vers les articles complets sur leurs sites Internet ».

Cela prend la forme de panneaux d’actualité que l’on retrouve dans Google Actualités et Discover (Android et iOS). Google revendique « plus de 65 éditeurs représentant plus de 130 publications » pour ce lancement dans l’Hexagone.

« Nous rémunérons les éditeurs de presse participants pour qu’ils donnent aux lecteurs l’accès à une quantité limitée de leur contenu payant », ajoute le moteur de recherche.

La société affirme que c’est en « soutien à l’industrie de la presse en France ». Après des débuts compliqués, notamment avec des passages par la case justice, Google prenait des engagements sur les droits voisins des éditeurs et agences de presse.