Microsoft met fin au clavier Swiftkey pour iOS

L’entreprise américaine avait racheté Swiftkey pour environ 250 millions de dollars en 2016. Ce clavier tiers se distinguait par ses capacités supplémentaires, notamment la possibilité d’écrire à une seule main en faisant glisser son doigt sur les lettres et en marquant quelques courtes pauses. L’efficacité pouvait être redoutable quand on en prenait l’habitude.

Seulement voilà, la version iOS de Swiftkey n’avait pas été mise à jour depuis plus d’un an et les rumeurs de son abandon étaient nombreuses.

Microsoft a fini par confirmer l’abandon de cette version iOS à ZDNet. Le 5 octobre, le support de l’application s’arrêtera et elle n’apparaîtra plus dans l’App Store. Les personnes l’utilisant pourront continuer à le faire jusqu’à ce qu’elles le désinstallent manuellement ou qu’elles changent d’appareil.

Et pour la version Android ? Son support continue et les mises à jour continueront d’arriver.