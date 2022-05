App Store : Apple supprime les anciennes applications, les développeurs grognent

Les grandes entreprises possédant des boutiques y règnent presque en maîtres. Elles en fixent les règles et sont censées garantir à la fois la sécurité des utilisateurs et un terrain de jeu équitable pour les développeurs.

La bonne tenue d’une boutique est complexe, mais les récompenses sont à l’avenant. Le nombre d’applications attire les clients, qui en échange achètent les appareils permettant d’en profiter, augmentant l’attraction de la plateforme et donc plus de développeurs. Un cercle vertueux qu’ont réussi à mettre en place Apple et Google surtout. On se rappelle les déboires de Microsoft dans ce domaine, avec un Windows Phone finalement abandonné, alors qu’il disposait de qualités certaines.

Il existe cependant une différence entre l’App Store d’Apple et le Play Store de Google : les règles sont non seulement nombreuses, mais également plus strictes chez le premier. On ne peut en particulier pas y laisser une application sans aucune nouveauté pendant des années.

Apple s’est donc lancée la semaine dernière dans un grand ménage de printemps sur sa boutique, des applications disparaissant du jour au lendemain. Point commun : elles n’avaient reçu aucune mise à jour depuis plusieurs années. Comme on va le voir, l’écart peut être très variable.

Des développeurs sommés de proposer de nouvelles versions