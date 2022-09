iPadOS 16 : Stage Manager sera disponible sur d’anciens iPad Pro

Stage Manager est une fonction phare d’iPadOS 16 et macOS Ventura. Elle permet de créer une nouvelle zone multitâche à gauche de l’écran et de grouper des fenêtres, y compris sur iPad où elle introduit en conséquence une gestion des fenêtres, avec chevauchement et tout ce qui s'ensuit.

Stage Manager est également une capacité difficile à mettre en œuvre. iPadOS 16 n’est pas sorti en même temps qu’iOS 16 et n’arrivera qu’avec Ventura dans le courant du mois prochain. La fonction nécessite encore du travail, que ce soit pour la stabilité ou les performances.

Preuve que la situation est complexe, Apple a annoncé à Engadget que Stage Manager ne gèrera pas les écrans externes dans un premier temps, alors qu’il s’agissait d’une capacité largement poussée en avant. Pensez : il devenait possible de brancher un écran sur un iPad et de s’en servir pratiquement comme d’un Mac.

Cette gestion des écrans externes fera son retour dans une mise à jour du système d’ici la fin de l’année.

Dans le même temps, Apple indique que Stage Manager sera finalement disponible sur des modèles précédents d’iPad Pro, à savoir ceux sortis entre 2018 et 2020. Il n’y aura donc pas besoin de puce M1, pourtant présentée comme requise pour fournir la puissance nécessaire.

Il est cependant probable que le retrait de la gestion des écrans externes ait changé la donne. C’est d’ailleurs la grande différence sur ces anciens modèles : ils ne prendront pas en charge les écrans, ni maintenant ni plus tard.