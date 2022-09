Orange permet d’utiliser Alexa pour contrôler son décodeur UHD

C’est une des conséquences de la fin de Djiongo, l’assistant numérique maison de l’opérateur. Il permettait de contrôler une partie des fonctionnalités de son décodeur TV UHD.

Désormais, Orange annonce par communiqué de presse que ses clients « vont pouvoir maintenant contrôler leur décodeur à la voix avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, et profiter d’une multitude de services additionnels depuis la télécommande vocale du décodeur ».

Il est aussi possible d’utiliser une enceinte avec Alexa pour piloter son décodeur. Parmi les fonctions on retrouve le fait de changer de chaîne, de régler le volume et de rechercher des séries ou un type de film.

Petit à petit, Amazon installe donc son intelligence artificielle dans davantage de Box. On retrouve Alexa dans celle de SFR et de Free, en plus d’Orange. De son côté, Bouygues Telecom a fait le choix de Google Home. Dans tous les cas, il s’agit de services américains.