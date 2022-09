Bare Metal OVHcloud : Epyc 7763 pour Scale-7, 2x Xeon Gold 6226R pour HGR-STOR-2

L’hébergeur roubaisien lance de nouveaux serveurs dédiés haut de gamme. Le Scale-7 dispose pour sa part d‘un CPU Epyc 7763 (64C/128T) avec 256 à 1024 Go de mémoire, pour un tarif débutant à 723,59 euros.

Le HGR-STOR-2 est pour sa part davantage pensé pour le stockage, mais dispose tout de même de deux Intel Xeon Gold 6226R (soit 32C/64T au total), avec 384 à 768 Go de mémoire.

La capacité de stockage peut atteindre 1,4 Po (soit 1 400 To) grâce aux 102 emplacements. Le tarif débute à 2 375,99 euros avec 2x SSD de 480 Go et 50x 14 To de HDD SAS. Ajoutez plus de 1 300 euros par mois pour avoir 102x 14 To.

OVHcloud a pour rappel récemment annoncé des augmentations de prix à venir, à la fois pour les nouveaux et les anciens clients.