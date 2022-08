Microsoft avait annoncé cette version il y a tout juste un mois, c'est désormais une réalité dans certains pays : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Inde, Mexique, Pérou, Taïwan, Thaïlande, Turquie et Venezuela.

Cette application ne pèse, selon Microsoft, que 5 Mo et ne nécessite qu'un smartphone avec 1 Go de mémoire. Elle propose « l’expérience de base d’Outlook, y compris l’accès aux e-mails, au calendrier, aux contacts, etc. ».