Arianespace fête ses 42 ans

C’est le 26 mars 1980 que cette société a été créée. Elle est pour rappel chargée de commercialiser et d’exploiter les systèmes de lancements d'Ariane Group, c’est-à-dire les fusées Ariane 5 et Vega pour le moment. Soyouz est aussi au catalogue (via un accord avec Roscosmos), mais l’invasion militaire russe en Ukraine a stoppé pour le moment cette coopération. Ariane 6 et Vega-C sont attendus pour prendre la relève.

Avant sa création, elle était nommée Transpace. Ce nom a été abandonné en septembre 1979 car il était « déjà celui d’une société américaine », indique Wikipédia.