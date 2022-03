Wikimapia ne répond plus

« Wikimapia est désactivé pendant un certain temps (des jours voire des semaines). Restez à l'écoute. Explication plus tard », arbore le site contributif et « mash-up » qui permettait de croiser les infos émanant de Google Maps, Bing Maps et OpenStreetMap avec celles de Wikipedia.

Wikipedia relève que sur sa page Facebook, Wikimapia expliquait le 1er mars dernier avoir été victime d'une attaque DDOS pour la première fois depuis sa création. En réponse, plusieurs personnes lui demandaient d'effacer les positions militaires ukrainiennes de sa base de données, à mesure qu'elles seraient ou pourraient être utilisées par des militaires russes depuis l'invasion. À quoi des interlocuteurs rétorquaient cela dit que l'armée russe n'aurait a priori pas besoin de Wikimapia pour géolocaliser lesdites positions.

Cette désactivation de Wikimapia, qui constituait jusqu'alors une ressource essentielle pour les amateurs et praticiens du renseignement d'origine sources ouvertes (OSINT), pourrait aussi s'expliquer du fait que ses créateurs sont russes, et qu'ils pourraient donc avoir fait l'objet de menaces, voire de sanctions.

L'article russe de Wikipedia consacré à Wikimapia précise en effet qu'en Russie, conformément à la « loi sur les blogueurs », qui « entraîne une responsabilité pénale, administrative ou autre conformément à la législation de la Fédération de Russie », Wikimapia aurait été inscrit en 2014 au registre des organisateurs de la diffusion d'informations.

Ladite loi a depuis été invalidée, mais pas les sanctions et menaces visant les journalistes russes qui ont, a contrario, été aggravées.