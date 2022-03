Qwant renouvelle (encore) son équipe dirigeante

Qwant vient d'annoncer « l'arrivée de trois managers expérimentés » aux côtés de Corinne Lejbowicz, sa présidente, et Raphaël Auphan, son directeur général, en fonction depuis juin 2021.

Flore Blanchard-Dignac a rejoint l'entreprise début janvier 2022 au poste de Chief Marketing Officer. Après avoir passé une dizaine d’années au sein des services Commercial puis Marketing de Colgate-Palmolive, elle avait rejoint Amazon afin de développer les produits de paiement.

Chez Qwant, elle aura pour mission de « conduire la stratégie Marketing de l’entreprise, de nourrir le positionnement de la marque et de piloter l’accélération du développement de l’audience en France et en Europe », précise le communiqué.

Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, expert en machine learning et passionné d’intelligence artificielle, Laurent Ach, ancien directeur technique de Living Actor puis de Rakuten France, a été désigné nouveau Chief Technical Officer (CTO) de Qwant en janvier 2022.

Amélie Mathieu, la nouvelle Chief Financial Officer, avait de son côté commencé sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen, puis de la Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB) aux postes d’auditeur puis de contrôleur de gestion, avant de rejoindre la direction financière de Rothschild. Chez Qwant, elle aura pour mission d’accompagner l’entreprise dans sa croissance et son développement.

Qwant avait en effet perdu ses précédents CTO et responsable marketing en septembre 2021.