Qwant change de direction

Jean Claude Ghinozzi a annoncé sur LinkedIn qu'il quittait l'entreprise pour se focaliser sur un autre projet dans un secteur qui lui tient à cœur : le jeu vidéo et le divertissement numérique. Il n'a pas donné plus de détails pour le moment.

Il est devenu PDG de Qwant au départ d'Eric Léandri, réorganisant une partie de l'entreprise et assurant la transition après une période difficile pour le moteur de recherche.

La société s'était alors peu exprimée sur ses plans, si ce n'est à travers quelques communiqués de presse, billets de blog pour prendre telle ou telle position, et autres annonces d'un retour à l'équilibre prochain, si tout se passe bien.

Ghinozzi sera remplacé par Raphaël Auphan, présenté comme un « entrepreneur à succès dans les secteurs de la technologie et de la cyber sécurité » au poste de Directeur Général, et Corinne Lejbowicz, « administratrice d’entreprises de premier plan et experte du digital » comme présidente. Ils entreront en fonction le 5 juillet « après validation de l’Assemblée générale », précise le communiqué.