Deux nouvelles licornes françaises (25e et 26e) : Exotec et Spendesk

PayFit, Ankorstore, Qonto et désormais Exotec ainsi que Spendesk. La France compte pas moins de cinq nouvelles licornes en janvier, soit 26 au total. C’est donc largement en avance sur les prévisions de Bruno Le Maire qui souhaitait que la France dispose d’au moins 25 licornes d’ici 2025.

« Implantée à Croix près de Lille, Exotec conçoit des flottes de robots pour la logistique et la préparation de commandes », explique BPI France. La banque propose également une interview de son CEO, Romain Moulin. Il indique que la levée de fonds est de « 335 millions de dollars, avec une valorisation supérieure à 2 milliards ».

De son côté, Spendesk propose « une plateforme 7-en-1 de gestion des dépenses » pour les entreprises. La jeune pousse a levé 100 millions d'euros « provenant de l'investisseur américain Tiger Global, avec la participation de tous nos investisseurs existants : Index Ventures, Eight Roads, General Atlantic et eFounders ». Cela porte le financement total à 260 millions d’euros et fait entrer la société dans le club des licornes.