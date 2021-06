Bruno Le Maire espère atteindre 30 milliards d’euros d'investissement et 25 licornes dans la tech

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance rappelle qu’en janvier 2020 « 21 investisseurs institutionnels se sont engagés à investir 6 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2022, dans des fonds français de capital investissement et d'actions dotés Global tech, c'est-à-dire investis principalement dans les valeurs technologiques ». Le ministre espérait alors atteindre 20 milliards d’euros via un effet levier.

Il propose désormais un nouvel objectif : 30 milliards d’euros, et non plus 20 milliards, « investis dans les fonds technologiques français, d’ici la fin 2022 ». Il en profite pour donner un second objectif : passer de 14 à 25 licornes d'ici 2025.

« 2025, c’est très proche et 25 pour moi, c'est le chiffre bas de la fourchette. Je suis persuadé que nous pouvons faire mieux en matière de licornes », ajoute-t-il.