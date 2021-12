Gaia-X : Michel Paulin se rebiffe

Le patron d'OVHcloud a déclaré à Politico que le choix de laisser des acteurs comme Alibaba, Huawei ou Microsoft sponsoriser l'évènement annuel du consortium européen était « de mauvais goût ».

D'autant qu'il s'agit d'acteurs qui « ne respectent pas les règles et objectifs » de Gaia-X, ajoute-t-il, appelant à ne pas être naïfs et à avancer. Pour rappel, le projet vise notamment à développer des outils communs comme les labels récemment annoncés.

Cette sortie fait suite au départ de Scaleway mi-novembre. Du côté de chez OVHcloud on préfère « ne pas quitter le navire avant la bataille » et espérer qu'il est encore possible d'avoir une influence positive au sein de ce projet.