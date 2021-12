Angélique Gérard quitte son poste chez Free et devient « conseillère spéciale »

Directrice de la relation abonné du groupe Iliad, une activité qui a parfois fait l'objet de critiques au sein du groupe, elle était également chargée de l'une des spécificités du FAI : l'organisation de ses « communautés ». Elle avait intégré l'entreprise en décembre 1999, il y a 22 ans.

Dans un email interne auquel Univers Freebox a eu accès, l'actuel Directeur général, Thomas Reynaud, indique qu'elle « a contribué à construire cette relation, si spéciale, avec nos abonnés. Elle a toujours veillé sur son bon fonctionnement, avec l’énergie, le dévouement et la rigueur qu’on lui connaît ».

Il ajoute qu'elle prendra en janvier « ses nouvelles fonctions de Conseillère spéciale auprès de la Direction, notamment pour la bonne exécution du plan Odyssée 2024. Alors qu’une page importante se tourne, je veux adresser à Angélique en mon nom, et en notre nom à toutes et tous, de très sincères remerciements et mes vœux de succès dans ses nouvelles missions ».