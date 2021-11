Firefox 94 intègre Colorways

La nouvelle version du navigateur est là, avec des améliorations pour les performances pour l'accélération matérielle sous Linux via EGL comme nous l'évoquions hier mais aussi bien d'autres nouveautés.

Sous macOS le mode basse consommation est utilisé pour la lecture de vidéo en plein écran sur des services comme Twitch et YouTube. La page about:unloads permet de décharger les contenus de certains onglets sans les fermer.

La gestion des mises à jour sous Windows se veut plus discrète, l'utilisateur ne verra plus non plus de fenêtre lui demandant quoi faire à la fermeture. Ce comportement étant réglable dans les paramètres. Les conteneurs multi-comptes sont intégrés au VPN maison.

Il est aussi question de Colorways, qui permet de modifier la couleur de l'interface pour une durée limitée. L'équipe prévient également de la mise en place d'une nouvelle page d'accueil pour sa version mobile.

Tous les détails sont donnés dans les notes de version. Les nouveautés spécifiques aux entreprises sont disponibles par ici, celles pour les développeurs par là.