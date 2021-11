Après WebRender, EGL va faire son entrée sous Firefox pour Linux

Le navigateur tire désormais partie d'une plus grande part d'accélération matérielle avec la généralisation de ce mode de rendu, mais une nouvelle étape arrive selon Robert Mader qui a travaillé sur le projet.

Il s'agit de faire le lien entre Firefox, OpenGL et Wayland via EGL, comme GLX le faisait auparavant avec X11. Avec la version 94, cette solution sera activée par défaut pour tous les utilisateurs avec un pilote Mesa 21 ou plus récent.

Si vous avez une carte NVIDIA avec le pilote propriétaire, il faudra attendre une prochaine version intégrant une extension nécessaire.