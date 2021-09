Debian 11 (Bullseye) est disponible

Mise en ligne mi-août, elle a demandé un peu plus de deux ans de développement. L’équipe explique que cette version « contient plus de 11 294 nouveaux paquets pour un total de 59 551, avec un nombre significatif de paquets (9 519) marqués comme « obsolètes » et supprimés. 42 821 paquets ont été mis à jour et 5 434 demeurent inchangés ».

Cette distribution est disponible pour neuf architectures, notamment les PC 32 et 64 bits, PowerPC, IBM S/390, ARM et MIPS. Plusieurs environnements de bureau sont intégrés : Gnome 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24 et Xfce 4.16.

Nous avons pour rappel consacré un dossier à cette nouvelle mouture, ainsi qu'à Proxmox 7.0 qui l'utilise comme base