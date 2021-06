Trois nouvelles marques disparaissent d’Amazon à cause d'avis « incités »

Il y a un peu plus d’un mois, Amazon éjectait de sa boutique plusieurs marques chinoises, dont Aukey, Mpow et Tomtop.

Aucune raison officielle n’avait été donnée, mais la décision était à rapprocher d’une importante découverte de SafetyDetectives, qui avait mis la main sur une énorme base de données constituant un vaste réseau de faux avis.

La politique d’Amazon est claire dans ce domaine, et la sanction a été rapide, même si tous les produits n’ont pas disparu.

Et voilà que les sociétés RavPower, TaoTronics et Vava, toutes américaines et appartenant à la même entreprise, sont éjectées à leur tour. Le positionnement est à peu près le même que les autres : chargeur, câbles, casques audio, lumières USB et autres.

Le renvoi semble avoir été basé sur les mêmes constats que pour Aukey et les autres : la promesse de cartes cadeaux en échange d’un avis positif. L’avis était donc réel – dans le sens écrit par une personne ayant acheté le produit – mais déformé par une incitation du constructeur concerné. Une pratique formellement interdite depuis 2016 par Amazon, qui la met au même niveau qu’un faux avis.

Comme le signale The Verge, la journaliste Nicole Nguyen du Wall Street Journal avait raconté comment elle avait reçu une carte cadeau de 35 dollars pour avoir laissé un commentaire sur son chargeur. Dans un tweet datant de mercredi, elle pointait la disparition des produits RAVPower d’Amazon, unique plateforme de vente pour l’entreprise.