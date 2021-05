Le langage Rust a fêté ses six ans, et tout va très bien

La version 1.0 du langage a été lancée le 15 mai 2015. Depuis, le chemin parcouru a modifié profondément les perspectives du projet, qui a maintenant sa propre fondation et le soutien de plusieurs multinationales, dont Amazon, Google et Microsoft.

Comme le résume l’équipe, le plus grand changement est l’utilisation de Rust en production, y compris dans des projets à visées commerciales. La promesse des performances du C dans un environnement plus accueillant et en bénéficiant d’avantages de langages managés comme le memory safe, attire toujours plus de développeurs.

Sur la dernière année écoulée, l’équipe rappelle les grandes étapes franchies : le passage à LLVM 12 dans Rust 1.52, le support Tier 1 de l’ARM 64 bits pour Linux et Tier 2 de l’ARM macOS et Windows, la stabilisation des génériques const pour les types primitive, l’arrivée du control flow pour const fn et l’extension des macros procédurales.

Le soutien de plus en plus fort des grosses entreprises accentue la gravité autour du langage. Amazon et Microsoft ont par exemple publié des outils pour faciliter l’utilisation de Rust au sein de Windows et AWS. Google permet aux développeurs d’utiliser Rust pour l’écriture et la compilation de composants bas niveau dans Android.

Octobre verra l’arrivée de l’édition 2021 du langage, qui introduira plusieurs changements pouvant rompre la compatibilité avec l’ancien code (chaque édition crée un roulement d’environ trois ans).

La plupart des apports se concentreront sur la facilité d’utilisation. Mara Bos, l’une des développeuses principales de Rust, a consacré un billet de blog aux améliorations prévues.