Next INpact change de propriétaire : au revoir chère communauté ;-)

Plus de 23 ans après avoir fondé INpact, j’ai décidé contre toute attente de céder mon journal en ligne. Il était temps que je passe la main. Une INcroyable aventure qui a pris la moitié de ma vie, dont 23 ans d’INdépendance, 20 ans de gérance de société en portant des valeurs, ou encore 20 ans à défendre le travail des journalistes et leur liberté d’informer. Une expérience unique.

Une mission d’informations et de partages

Depuis le départ, j’ai toujours considéré notre journal comme une mission ayant pour objet la liberté d’informer et le partage, tout en respectant les lecteurs.

Cette mission imposait un modèle économique qui a dû évoluer au fil du temps. Pour préserver la qualité rédactionnelle et l’INdépendance de notre journal, nous devions être financés majoritairement par nos lecteurs. Depuis mon billet d’alerte à l’été 2022, les événements ne se sont pas du tout déroulés comme je l’avais prévu. Ce qui a eu comme conséquence de mettre notre journal en difficulté depuis quelques mois. Néanmoins nous sommes encore en ligne aujourd’hui et continuons notre travail d’informations et d’investigations. Et ce, grâce au soutien de notre communauté, à qui nous devons beaucoup.

Nous ne sommes rien sans la communauté

Chères lectrices, chers lecteurs, vous avez été ma principale motivation depuis le début. Je garde de très bons souvenirs, notamment les rencontres INpactiennes. Tout ce que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui l’a été dans l'intérêt des lecteurs. En réponse, vous avez été des milliers à nous soutenir par le biais des commentaires, des abonnements, des affiliations, des donations ou encore de plus d’un milliard de lectures. Je tiens à vous témoigner toute ma gratitude.

Les journaux indépendants disparaissent

Notre journal doit continuer à exister le plus longtemps possible. De plus en plus de médias indépendants disparaissent ou sont en grandes difficultés. Les citoyens ont droit à la vérité et à des analyses profondes sur le monde qui les entoure. Surtout dans le domaine des nouvelles technologies, qui concerne presque toute l’humanité.

Je remercie pleinement toutes celles et tous ceux qui ont participé et qui participent à ce journal de référence ; journalistes, développeurs, dessinateurs, Régis "Toudou", INpactiens, comptables… ma femme Titia qui m’a soutenu et supporté dans les moments les plus difficiles, et ma fille Kelly qui aimerait tellement être plus souvent avec son papounet. ;-)

Next

Après les nombreuses interrogations de nos lecteurs, je vais vous révéler le nom de l’acquéreur. Il s'agit de la société de holding Noir Group dont le gérant, et fan de notre journal, est Ferdinand Chevrant-Breton. Cette société est notamment propriétaire de Moji. Elle acquiert donc la totalité de mes parts, soit 76 %, suite à l’acte de cession signée aujourd’hui même. Elle dispose ainsi de la majorité absolue. Ferdinand et la team travaillent actuellement sur l’avenir de Next INpact. Un billet de Ferdinand vous expliquera dès demain tout en détail. Je quitte donc ce jour mes fonctions de gérant et de gourou définitivement.

Pour finir, j'ai créé une nouvelle activité il y a quelque temps qui va dans le prolongement de ce que j'aime entreprendre, et dont je vais pouvoir me consacrer à plein temps avec Titia. Je change complètement de registre en passant de la presse INdépendante au commerce de bien-être, de la satisfaction des lecteurs à la satisfaction des clients, toujours en étant éthique : Docteur Green, qui propose du CBD 100 % naturel provenant des meilleures fermes françaises, dont son principal atout est de pouvoir sortir de l’addiction les fumeurs de cannabis au THC efficacement.

Pour ceux qui souhaitent garder contact avec nous ou qui souhaitent nous voir, nous revoir, discuter ou tout simplement vérifier que nous existons bien, dans la région bordelaise, vous pouvez m’écrire à teuf@docteurgreen.fr.

PS : Message de Titia à la communauté : merci à tous les INpatiens. Notre porte sera toujours ouverte pour ceux qui le souhaitent.

