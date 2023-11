Déploiement de la fibre : l’Arcep condamne Orange à 26 millions d’euros pour non-respect de ses engagements

Orange est (enfin) condamnée pour ne pas avoir respecté ses engagements de déploiement de la fibre optique dans les zones moins denses. Il faut dire que l’opérateur est largement en retard et n’a, selon le décompte de l’Arcep, même pas atteint ses objectifs de 2020. Montant de l’amende : 26 millions d’euros. L’opérateur compte saisir le Conseil d’État.

Dans le cadre du plan France THD (Très Haut Débit), la France a été découpée en plusieurs morceaux. Il y a les zones très denses, qui regroupent les 106 communes les plus denses où les réseaux sont déployés et financés par les quatre opérateurs nationaux (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR).

Orange, un AMII qui vous veut du bien ?

On retrouve ensuite les zones moins denses qui, comme leur nom l’indique, « sont moins densément peuplées, c’est pourquoi les décisions de l’Arcep prévoient la mutualisation sur une part plus importante des réseaux des opérateurs », précise le régulateur des télécoms.

Les zones moins denses sont divisées en deux. D’un côté, il y a les AMII (appel à manifestation d’intention d’investissement) sur lesquelles Orange et dans une moindre mesure SFR ont pris des engagements depuis des années.

De l’autre, la zone d’initiative publique. On y retrouve les fameux « RIP » (réseaux d’initiative publique) financés par les collectivités territoriales et des AMEL (appels à manifestation d’engagements locaux) lorsque ce sont des opérateurs privés qui s’en chargent.

De quels engagements parle-t-on exactement ?