Où en est le déploiement de la fibre en France ? 81 % des locaux éligibles à la fibre optique

L’Arcep vient de mettre en ligne son observatoire sur les haut et très haut débits fixes, le premier de 2023. On y observe cette fois encore un ralentissement sur les déploiements, notamment dans les zones denses. 81 % des 43,553 millions de locaux sont éligibles à la fibre optique.

32 millions d’abonnements HD ou THD, 19 millions en FTTH

Au total, l’Arcep dénombre 32 millions d’abonnements haut et très haut débit sur le fixe au 31 mars de cette année, soit environ 400 000 de plus sur un an et 100 000 de mieux sur trois mois.

Le nombre d’abonnements au très haut débit dépasse pour la première fois la barre des 22 millions de clients, dont plus de 19 millions à la fibre optique (FTTH), soit 895 000 de plus en trois mois.

Ils sont toujours un peu plus de 800 000 avec du câble coaxial à plus de 100 Mb/s et 2,4 millions avec un débit entre 30 et 100 Mb/s via différentes technologies (VDSL2, câble, 4G fixe, THD radio ou satellite). Dans les deux cas, les chiffres sont en baisse trimestre après trimestre.

Le nombre d’abonnements haut débit seulement (entre 8 et 30 Mb/s) baisse lui aussi au fil des années, pour arriver à 9,8 millions au 31 mars 2023.

35,3 millions de locaux éligibles au FTTH