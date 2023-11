DLSS, FSR, XeSS, et maintenant MetalFX, mais qu’est-ce donc ?

Alors que le DLSS 3.5 fait parler de lui sur la sortie miraculeuse du Cyberpunk 2077 2.0 (=4154 ?), qu’AMD rattrape son retard avec le FSR 3.0, qu’Intel confirme être dans la course avec son XeSS, Apple prend pour cible ces constructeurs avec une balle chemisée métal, MetalFX pour être plus précis. On termine avec une interview de Stéphane Quentin de NVIDIA.