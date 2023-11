Le nouveau champion français de la cybersurveillance veut aider les handicapés mentaux à communiquer

« Novice dans l'univers de la cybersécurité », Olivier Dellenbach a réussi à lever « plus de 200 millions d'euros ces douze derniers mois, et pris le contrôle d'une quinzaine d'entreprises liées au monde du renseignement, s'imposant parmi les poids lourds de la cybersécurité », explique Challenges. « Acheter, c'est le seul moyen d'aller plus vite », explique ce vétéran de l'informatique de 62 ans et « patriote affiché ».

Entré à Polytechnique en 1981 (dans la même promotion qu'Elisabeth Borne), Olivier Dellenbach y fut désigné « chef de section de combat », une époque dont « il gardera le goût de la discipline et un certain attachement aux valeurs de l'armée », précise Challenges :

« Dans sa promotion dominée par de futurs banquiers, le jeune matheux est planqué à Cergy-Pontoise avec ceux qu'il appelle "une bande de hippies". Déjà passionné de technologie, il sèche les cours de l'école pour construire des ordinateurs. Les premiers personnels viennent d'être créés par IBM. Il veut lancer une marque française, déjà une obsession. Il présente son bébé lors d'un Salon informatique dans un stand baptisé "Par Toutatis". Tout y est : la bande dessinée, l'informatique, la France… »

À 26 ans, plutôt que de rejoindre les grands corps, comme les autres polytechniciens, Olivier Dellenbach « sent déjà que le logiciel sera l'avenir de la tech' », raconte-t-il à Challenges : « Je passais mes jours et mes nuits à écrire des programmes » :

« En 1983, il lance Nat System, un environnement de programmation destiné aux entreprises. Microsoft remarque la jeune société et devient l'un de ses premiers clients. Le jeune PDG est envoyé à Seattle pour travailler un an avec les équipes de Bill Gates. "Nous lui présentions nos produits de temps en temps, il fallait lui répondre oui à tout", se souvient-il. »

En 1998, il revend la société au canadien Cognicase pour quelques centaines de millions de francs. Malgré la bulle Internet, qui vient d'exploser, il crée une nouvelle entreprise, eFront, avec quelques anciens de Nat Systems, pour développer des logiciels d'entreprises.

En 2019, Olivier Dellenbach devient millionnaire en revendant son entreprise à BlackRock, pour 1,3 milliard de dollars : eFront emploie plus de 700 collaborateurs dans une vingtaine de pays, dénombre 850 clients dans 50 pays, et vise un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars.

Depuis, raconte Challenges, « l'homme d'affaires passe au peigne fin tous les dossiers susceptibles d'intégrer son grand projet : des outils d'écoutes téléphoniques, des logiciels d'analyse de données en masse, des capteurs de géolocalisation de voitures… L'attirail du parfait espion qu'il espère pouvoir vendre aux services de renseignements français et européen. »

Objectif : récupérer le contrat de 40 millions d'euros de Palantir à la DGSI