Nouveaux iMac et MacBook Pro M3 (Pro/Max) : des performances, mais une tarification en décallage

Apple a présenté hier soir une série de nouvelles machines basées sur sa nouvelle puce M3 et ses déclinaisons Pro et Max. Si la puce propose des gains de performances intéressants, les nouveaux modèles d’iMac et MacBook Pro sont en revanche de simples évolutions.

« Scary fast », avait annoncé Apple en amont de sa présentation, qui a eu lieu à un horaire très inhabituel : 17h heure locale, soit 1h du matin en France. Une présentation sous forme de vidéo uniquement et d’une durée de 30 min, montre en main. En comparaison, les grandes conférences de juin et de la rentrée durent en général deux heures, avec un programme très dense.

En quoi consistait cette présentation ? Essentiellement en une nouvelle puce « si rapide qu’elle en devient effrayante », pour jouer avec la thématique d’Halloween. La puce M3 a ainsi été intronisée, avec à la clé des performances en hausse, comme on pouvait s’y attendre, et toujours cette efficacité énergétique qui est devenue un puissant argument commercial pour l’entreprise. Les déclinaisons Pro et Max sont également de la partie.

M3 : quoi de neuf ?

La nouvelle puce M3 est gravée en 3 nm et Apple en a beaucoup de bien à en dire. Sur la partie CPU, les comparaisons se font surtout avec la puce M1, avec des cœurs de performances jusqu’à 30 % plus rapides et des cœurs efficaces faisant 50 % de mieux. À performances égales, la puce M3 consomme moitié moins d’énergie.

Côté GPU, ça bouge un peu plus, avec l’arrivée de plusieurs technologies, dont le Dynamic Caching, qui attribue en temps réel l’usage de la mémoire unifiée au sein du matériel. Selon Apple, « chaque tâche n’utilise ainsi que le minimum de mémoire nécessaire ». Il s’agit même d’une première dans l’industrie selon le constructeur, qui la met en avant comme « pierre angulaire de cette nouvelle architecture GPU ».

La puce M3 marque surtout l’arrivée du ray tracing accéléré matériellement sur les Mac, pour la première fois. Le traitement géométrique est lui aussi renforcé avec l’arrivée de l’accélération matérielle pour le mesh shading. À performances égales, la puce M3 divise également par deux la consommation, tandis que les performances affichent un gain de 65 % à pleine puissance. Toujours en comparant avec la puce M1, et selon les cas de figure, Apple annonce que les applications professionnelles peuvent s’exécuter jusqu’à 2,5 fois plus rapidement, sans qu’aucun détail ne soit donné.

Quant au Neural Engine, en charge de tout ce qui touche à l’IA et au traitement vidéo (notamment), il est annoncé comme jusqu’à 60 % plus rapide que sur la puce M1, qui sert décidément de mètre-étalon. Le Media Engine offre en outre une accélération matérielle complète pour les codecs H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, tandis que le décodage matériel de l’AV1 fait son entrée (il était temps).

Tous ces chiffres évoluent bien sûr avec les déclinaisons Pro et Max, dont le nombre de transistors : de 25 milliards pour le M3, on passe à 37 milliards pour le M3 Pro et même 92 milliards pour le M3 Max. Sur le plan des performances, Apple livre des comparaisons modèle par modèle, comme nous allons le voir.

iMac : du M3 certes, mais c’est tout

L’iMac avait été complètement renouvelé pour l’arrivée de la puce M1, avec à la clé un nouveau design beaucoup plus fin et une gamme de couleurs plus ou moins vives. L’entrée en piste de la puce M3 ne chamboule pas la gamme.