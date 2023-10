Le G7 affiche 11 principes pour les organisations développant des IA

Après la vague ChatGPT et les différentes versions d' « IA génératives » utilisées par les entreprises du numérique pour booster leurs outils et cours de bourse, une nouvelle vague se met en place, plus politique, pour mettre en œuvre une gouvernance autour de ces outils.

Ce lundi, les ministres de l'Économie des pays du G7 (États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et le Royaume-Uni) ont publié un « code de bonne conduite » [PDF] à destination des entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle dits « avancés », de fait, ce que certains appellent les modèles de fondation.

Ce texte est issu du « processus d'Hiroshima » mis en place lors de la réunion du G7 en mai 2023 au Japon. Il marque la volonté de prendre en main rapidement la gouvernance mondiale de cette technologie. En effet, si l'Europe et les États-Unis sont en train de mettre en place leurs propres règlementations, à l'échelle du globe, le G7 se met en avant de façon inhabituelle concernant la réglementation des technologies, alors que l'ONU vient seulement de lancer son organe consultatif.

Cela dit, ces textes restent sans valeur règlementaire et le G7 n'est pas une organisation de réglementation internationale, mais de discussion et de partenariat économique entre sept grandes puissances occidentales.

Encourager le mouvement tout en affichant des positions de prudence