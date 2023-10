L'ONU a son organe consultatif sur l'intelligence artificielle

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé jeudi 26 octobre [PDF] la création d'un organe consultatif sur l'Intelligence artificielle composé de 38 experts et expertes interdisciplinaires.

« Pour les économies en développement, l'intelligence artificielle offre la possibilité de sortir des technologies obsolètes et d'apporter des services directement aux personnes qui en ont le plus besoin. Le potentiel de transformation de l'intelligence artificielle au service du bien est encore difficile à appréhender. Sans pour autant se lancer dans des scénarios catastrophes, il est d'ores et déjà évident que l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle pourrait saper la confiance dans les institutions, affaiblir la cohésion sociale et menacer la démocratie elle-même », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU.

L'organisme aura trois axes de travail prioritaires : les risques et défis de l'IA, la contribution de l'intelligence artificielle aux objectifs de développement durable et le renforcement de la coopération internationale en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle.

Parmi les 38 personnes formant le groupe d'experts, on peut y trouver la chercheuse de la Fondation Mozilla Abeba Birhane, l'ancienne députée européenne Marietje Schaake, la directrice de l'association pakistanaise de défense des droits des femmes sur internet Digital Rights Foundation Nighat Dad, mais aussi le directeur de la technologie (CTO) de Sony Hiroaki Kitano et la membre du Conseil national du numérique français Rahaf Harfoush.

La première réunion aura lieu dès ce vendredi.