Une entreprise de désinformation israélienne raconte sa guerre de l'information contre les trolls russes au Sahel

« La Russie a mené avec succès une campagne de désinformation qui a été cruciale pour expulser les forces françaises et les soldats de maintien de la paix de l'ONU au Mali, et pour établir une nouvelle alliance au Sahel », explique au Washington Post Ulf Laessing, responsable basé au Mali du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer, un groupe de réflexion allemand chrétien-démocrate.

Elizabeth Dwoskin, correspondante du Washington Post à la Silicon Valley, précise avoir passé deux ans à enquêter sur cette guerre de l'information. Son enquête raconte comment deux hommes d'affaires israéliens (dont un retraité de la direction du renseignement de Tsahal) avaient été embauchés pour maintenir au pouvoir le gouvernement du président Roch Marc Kaboré, président du Burkina Faso du 29 décembre 2015 jusqu'au coup d'État militaire de janvier 2022 qui l'a évincé.

Leur entreprise, Percepto International, a été mise en lumière l'an passé, après que le collectif Forbidden Stories et la cellule investigations de Radio France aient révélé qu'elle avait été rémunérée pour effectuer des campagnes de manipulation, déstabilisation et de désinformation au Burkina Faso :

« L’expérience de Percepto en Afrique francophone offre une rare fenêtre sur la guerre de l’information permanente qui façonne la politique internationale – et sur le secteur florissant de la désinformation contre rémunération. Pris ensemble, ils montrent comment la Russie a passé des années à préparer le terrain en ligne pour un bouleversement politique dans une région négligée par l’Occident. »

Percepto avait en effet réussi à publier une tribune libre dans Valeurs Actuelles (toujours en ligne) accusant le Comité international de la Croix rouge d'être le « parrain » et « Cheval de Troie – involontaire – du terrorisme au Burkina Faso », et même qu’un membre du CICR aurait « fourni des vivres aux terroristes ».

La tribune de Valeurs Actuelles, et sa mention comme cas d'école par Percepto

À un journaliste de France Inter se faisant passer pour un client potentiel cherchant à nuire à un concurrent, Percepto avait revendiqué son savoir-faire dans la création d'« avatars profonds » interagissant avec le monde réel en dialoguant par email, messageries privées sur Twitter ou Messenger, et même par téléphone :

« Ces 'deep avatars' sont notre spécialité. Si l'un d'eux entre en contact avec vous, vous serez convaincu que c'est une vraie personne. Notre objectif, c'est qu'un 'deep avatar' établisse une relation avec de vrais influenceurs pour que ces derniers deviennent nos caisses de résonnance. »

Percepto avait également proposé au journaliste infiltré de recruter, à son insu et via l'un de ses « deep avatars », Kémi Séba, un militant suprémaciste noir et panafricain franco-béninois très hostile à la France, et proche du fondateur russe de la milice Wagner de feu Evgueni Prigojine.

Royi Burstien, le retraité du renseignement de Tsahal et co-fondateur de Percepto, avait expliqué que, « encore imprégnée de l'histoire coloniale, l'Afrique francophone déteste les Français. Il serait relativement simple de surfer sur ce discours anti-français et d'y associer l'image de votre société rivale. Elle deviendra l'incarnation du colonialisme. »

Des mercenaires russes de Wagner contre les « colons » européens