Dépassement DAS de l'iPhone 12 : pour Apple, le protocole de l'ANFR « n’est pas conforme aux normes internationales »

La « guerre » entre Apple et l'ANFR sur le niveau de DAS des iPhone 12 touche à sa fin. Une mise à jour a déjà été validée par l'Agence et sera déployée dans iOS 17.1. Apple explique dans un communiqué sa version de l'histoire et pourquoi ses clients n'ont jamais été exposés à un DAS dépassant les limites réglementaires. L'association Phone Gate monte également au créneau contre le protocole de mesure de l'ANFR et Apple.