Microsoft présente son OneDrive 3.0 : accueil plus complet, nouvelles fonctions et (bien sûr) CoPilot

OneDrive est le service de stockage distant de Microsoft. Anciennement nommé SkyDrive, il est aujourd’hui lié à pratiquement tous les produits de l’éditeur, qu’il s’agisse de sa version standard pour le grand public que de la version Business pour les entreprises.

Les comptes gratuits ont par défaut 5 Go, mais comme toutes les offres concurrentes, on peut acheter du stockage supplémentaire. En outre, les abonnements Office/Microsoft 365 peuvent vite s’avérer « rentables » si l’on a besoin d’Office. La formule à 10 euros par mois permet par exemple à six personnes d’un même foyer d’obtenir chacune 1 To de stockage sur leur compte.

Il n’est donc pas étonnant, entre l’espace proposé, la tarification relativement agressive et la présence presque omniprésente de OneDrive que le service engrange deux milliards de nouveaux fichiers par jour, statistique donnée par Microsoft dans son billet.

Ce dernier a été publié pour présenter les nouveautés de OneDrive 3.0, renouvellement de l’interface web destinée à simplifier la gestion d’une masse d’informations toujours plus importantes. Les changements vont également être répercutés sur les applications mobiles.

Un accueil remanié