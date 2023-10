L’audiosurveillance algorithmique (ASA) est « illicite » quand elle est couplée à la vidéoprotection

Le dispositif d’audiosurveillance algorithmique (ASA) déployé à Orléans dans le cadre d’une convention avec la start-up locale de surveillance USS Sensivic était « illicite », vient de répondre la CNIL à la Quadrature du Net (LQDN), qui avait attaqué le dispositif en 2021.

Le système de « détection audio intelligente » de Sensivic des « bruits anormaux (ondes de choc de type coups de feu, explosion, voiture bélier, bris de vitre, accident...) » avait été relié au dispositif de vidéoprotection de la ville, afin qu'elles puissent être réorientées en cas d'alerte vers l'origine de la source du bruit.

La novlangue de la mairie d'Orléans

En réponse, la mairie d'Orléans avait répliqué qu'il ne s'agissait pas de micros, mais de « détecteurs de vibration de l’air » (sic), allant jusqu'à souligner qu' « il convient de préciser que le traitement numérique s’opère par un code “firmware” c’est-à-dire embarqué dans le processeur électronique, et non pas de code “informatique” utilisé dans des ordinateurs classiques. Il s’agit, donc, d’électronique numérique. »

Sensivic avance pour sa part que ses produits « respectent la vie privée en anonymisant les sons, conformément au RGPD », qu'ils ont été audités par « un laboratoire indépendant référent sur le métier », et que « les sons captés par les produits Sensivic sont transformés de manière à rendre impossible de remonter à des voix, à des conversations, et qu’ainsi, aucune donnée pouvant être interprétée comme une donnée à caractère personnel n’est accessible sur nos produits » :

« Effectivement, nos systèmes fonctionnent via un apprentissage non supervisé, sans bases de données en entrée. Par conséquent, ils n’offrent aucune possibilité de comparaison et d’identification d’une personne par rapport à une référence sonore donnée en entrée. »

Les caméras ne peuvent pas être couplées à des micros