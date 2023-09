Abus de position dominante : Apple Pay aura son procès aux États-Unis

Trois banques coopératives avaient déposé plainte contre Apple pour abus de position dominante. En ligne de mire, Apple Pay, que les trois plaignants accusent d’être un service lié et même obligatoire pour les possesseurs d’iPhone. Apple avait demandé un rejet de la plainte, mais vient d’être déboutée par une cour de Californie.

C’est Jeffrey White, juge de la cour du district nord de Californie, qui a rejeté la demande, tout du moins partiellement. Apple craignait la perspective d’un recours collectif et avait tout fait pour qu’elle soit rejetée. Peine perdue, la procédure suivra son cours, engagée par Consumers Co-op Credit Union (Illinois), Affinity Credit Union et GreenState Credit Union (Iowa toutes deux), comme le rapporte Reuters.

Que reprochent les plaignants ? ils affirment qu’Apple « contraint » les utilisateurs d’iPhone, iPad et autre Apple Watch à se servir d’Apple Pay, sans possibilité de basculer sur un autre portefeuille numérique. Un problème de concurrence donc et une forme de vente liée, notamment parce que la société de Cupertino n’a jamais donné un plein accès aux capacités de ses puces NFC.

Apple Pay est devenu en soi un marché. Son grand concurrent est Google Pay, et les commerçants sont invités bien sûr depuis des années par les entreprises à prendre en charge les deux méthodes. Mais là où Apple limite l’utilisation d’un iPhone (par exemple) à Apple Pay via l’application Cartes (Wallet), il est possible d’utiliser sur Android n’importe quel autre portefeuille numérique, les capacités de la puce NFC étant pleinement accessibles aux applications tierces. Exemple : Samsung Pay.

Pour Apple, les frais sont « minimaux »