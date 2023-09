Géoblocage : le Tribunal de l'Union européenne confirme la condamnation de Valve

En janvier 2021, six studios de jeux vidéo étaient condamnés pour blocage géographique. Ces sociétés, Valve en tête, avaient fait appel de la décision. Le Tribunal de l’Union européenne vient de confirmer la condamnation.

Enquête en 2017, verdict de la Commission en 2021

Bandai, Capcom, Focus Home, Koch Media, Valve et Zenimax ont été accusés il y a six ans d’avoir introduit des mesures de géoblocage dans leurs titres, ou plutôt dans leurs plateformes d’achats. C’est particulièrement le cas pour Steam, boutique très utilisée par les joueurs sur PC, et au centre de l’expérience du Steam Deck.

Avec le géoblocage, il n’est pas possible d’acheter un titre dans un pays puis de l’activer dans le sien. Par exemple, on ne peut pas acheter un jeu en Pologne puis en activer la licence en France.

La Commission européenne avait ouvert une enquête. Durant la constitution du dossier, Valve et les autres studios avaient avancé que la mesure était destinée à mieux protéger le droit d’auteur.

En janvier 2021, quand la Commission rend son verdict, cet argument est écarté : « Valve et les éditeurs ont restreint les ventes transfrontières de certains jeux vidéo sur PC sur la base de la localisation géographique des utilisateurs au sein de l'Espace économique européen (EEE), se livrant ainsi à des pratiques dites de "blocage géographique" », pointait alors la Commission.

Sans surprise, Valve avait déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, afin que Steam n’ait pas à faire sauter le verrou. Peine perdue, car le Tribunal a confirmé le verdict de la Commission.

Le Tribunal confirme la décision de la Commission