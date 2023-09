Ubuntu 23.10 bêta : une vraie nouvelle version avec de nombreuses nouveautés

La bêta d’Ubuntu 23.10, alias Mantic Minotaur, est disponible depuis peu. Contrairement aux versions précédentes, les apports sont à la fois plus nombreux et significatifs. Plusieurs ont un impact visuel, ergonomique ou fonctionnel immédiat. Prise en main et tour des nouveautés.

Quelques jours à peine après Fedora 39 et sa bêta, Canonical dégaine la sienne pour Ubuntu 23.10. Mantic Minotaur, de son petit nom, se signale par un certain nombre de changements, particulièrement si vous partez d’une base vierge, car elle introduit officiellement le nouvel installateur basé sur Flutter.

L’installation change de visage et de direction

Canonical prépare son installateur depuis un bon moment. L’intention avait été annoncée en février 2021. Peu de temps après, on apprenait que l’entreprise travaillait directement avec Google pour porter Flutter vers Linux, ce qui fut fait quelques mois plus tard. Initialement, la révision devait intégrer Ubuntu 23.04 et était d’ailleurs présente dans la bêta. Il a cependant rencontré quelques problèmes et n’a pas réussi à se frayer un chemin jusqu’à la version finale.

Le nouvel installateur en Flutter change profondément de visage. Très blanc, il affiche un soin évident porté à l’organisation et la clarté des informations. On sait que Canonical pourra le modifier plus facilement que l’ancien, qui accusait le poids des années. Mais concrètement, change-t-il quelque chose pour les utilisateurs ?