Elon Musk déplore que Twitter coopère plus avec les procureurs allemands depuis son rachat qu'avant

Elon Musk vient de confirmer (archive) que la politique de Twitter (X) était de militer, « dans le monde entier », pour « une liberté d'expression maximale en vertu de la loi » (états-unienne, comme le relève @xDaily, pour qui « les actions de la branche allemande n'étaient peut-être pas conformes aux intentions d'Elon concernant la plateforme » ).

Elon Musk en a profité pour inviter ceux de ses employés qui ne s'y conformeraient pas à démissionner afin d'aller « poursuivre leur carrière dans l'une des autres sociétés de médias sociaux qui vendent leur âme pour de l'argent » :

At the risk of stating the obvious, I don’t know what’s going on with every part of this platform all the time, but our policy worldwide is to fight for maximum freedom of speech under the law.



Anyone working for X Corp who does not operate according to this principle will be… https://t.co/9gkIOnF8hu