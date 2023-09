C’est terminé pour les Pages Perso d’Orange

Les Pages Perso d’orange n’existent plus. Les utilisateurs peuvent néanmoins récupérer leurs données jusqu’au 9 janvier et mettre en place une redirection. Il est toujours possible d’accéder à certaines pages via la BnF ou Internet Archive.

Deux semaines après les Skyblog, c’est au tour des Pages Perso d’Orange (qui proposaient un espace de 6 Go) de tirer leur révérence. Comme cela avait été annoncé il y a plusieurs mois, le service est « arrêté définitivement » à compter de ce mardi 5 septembre. Les skyblogs ferment leurs portes Une redirection possible… pendant un an Désormais, « vous ne [pouvez] plus modifier vos contenus et votre site web [est] inaccessible », explique cette page de l’assistance Orange. Tout n’est pas perdu pour autant, comme l’explique l’opérateur : « Si vous avez un ou plusieurs sites Pages Perso d'Orange et que vous souhaitez récupérer vos contenus ou demander la redirection de l'adresse url de votre (vos) site(s) vers l'hébergeur de votre choix c'est tout à fait possible ». Ces opérations sont réalisables jusqu’au 09 janvier 2024. Dans les deux cas, l’opération se déroule depuis cette page tandis que les procédures sont détaillées par ici. La redirection d’URL est une bonne idée, car elle permet de mettre en place une continuité pour les visiteurs occasionnels.