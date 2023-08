DSA : la modération de Meta n’est pas au point

Ce 25 août, le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) entre en application pour les plus grandes plateformes numériques (Very large online platforms, VLOP, dans le jargon), désignées il y a pile quatre mois par la Commission européenne. Dans le lot se trouvent évidemment Facebook et Instagram, dans la mesure où chacun engrangeait 304 millions et 281 millions d’utilisateurs en Europe fin 2022.

En prévision de cette évolution règlementaire, l’association Ekō a voulu vérifier s’il y avait eu des évolutions dans la gestion publicitaire des plateformes de Meta. Autrefois nommé SumOfUs, Ekō se décrit comme « une communauté de personnes engagées pour limiter le pouvoir grandissant des entreprises à travers le monde », et a travaillé sur ce projet en lien avec le réseau People Vs Big tech.

L’entité a tenté de soumettre (.pdf) treize messages publicitaires entre le 4 et le 8 août, tous contenant des images créées à partir de Stable Diffusion ou Dall-E (donc des modèles d’intelligence artificielle générative). Tous contenaient aussi des propos incitant à la violence ou de la désinformation politique.

Aucune modération pour haine ou incitation à la violence