Haine en ligne : l’Arcom publie son rapport sur les actions des plateformes

À quelques semaines de l'entrée en vigueur du Digital Services Act pour les plus grandes plateformes numériques, l'Arcom publie son rapport sur les actions prises par onze d'entre elles pour lutter contre la haine en ligne.

En amont de l’entrée en vigueur du DSA (Digital Service Act), l’Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique, a adressé un questionnaire à onze plateformes numériques. Ajouté à ses propres observations, ce travail a permis au régulateur de produire un état des lieux sur la « lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne », publié le 24 juillet.

L’Arcom a adressé ses questions à Google (pour Google Search et YouTube), LinkedIn, Meta (pour Facebook et Instagram), Microsoft (pour Bing), Pinterest, Snap, TikTok, Twitter (devenu X), Wikimédia (pour Wikipédia) dont chacune des plateformes rentre dans la qualification de très grande plateforme numérique au sens du DSA (VLOPSE). Yahoo (pour Yahoo Search) et Dailymotion ont aussi été interrogés.

Pour les plus grands acteurs, le DSA entrera en effet le 25 août 2023.

Twitter (X) largement en tête des signalements pour contenu haineux