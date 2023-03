Entré en vigueur en novembre dernier, le Digital Markets Act (DMA), législation sur les marchés numériques en français, entrera en application en mai. Ce texte européen vise à encadrer la relation entre les géants numériques et les entreprises qui recourent à leurs services, tandis que sa législation sœur, le Digital Services Act, encadre les relations entre plateformes et consommateurs.

Le règlement sur les marchés numériques expliqué :

Comment le Digital Markets Act va-t-il se mettre en place ?

Que va changer le Digital Markets Act en pratique ?

Le règlement sur les marchés numériques est le résultat d’une proposition législative soumise par la Commission européenne au Parlement et au Conseil européen en décembre 2020.

Pourquoi avoir créé une telle législation ?

Le but du DMA : lutter contre les comportements jugés inéquitables ou exorbitants que peuvent imposer les fournisseurs de services numériques dits « essentiels », principalement des plateformes numériques, qui mettent en relation des acteurs (le plus souvent des entreprises) avec des bases immenses d’utilisateurs. Ce type d’acteur est désormais qualifié par l’Union Européenne de « contrôleur d’accès », gatekeeper en anglais.

Une autre visée du texte est d’éviter une dépendance numérique des sociétés clients envers les « services de plateforme essentiels » qu’elles utilisent. Autrement dit, le DMA vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des plus gros acteurs du numérique, afin de fluidifier les échanges sur le marché numérique et de faciliter la vie aux nouveaux entrants – en réduisant les coûts d’investissements que les plus grandes entreprises ont pu créer à l’entrée et à la sortie du marché, notamment.

En introduisant une régulation ex ante des géants numériques, comme le résumait dans une tribune Cédric O, à l’époque secrétaire d’État chargé de la Transition numérique, le DMA vient pallier les faiblesses des dispositifs existants. Plutôt pensés pour agir a posteriori, ou ex post, les règles plus anciennes ne suffisaient plus pour lutter contre les abus de position dominante spécifiques au monde numériques. En effet, les amendes qui en étaient issues arrivaient tard et ont longtemps atteint des montants assez faibles au regard des revenus des entreprises visées.

Quelles entreprises sont concernées par le DMA ?