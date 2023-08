La précision des images des satellites commerciaux américains n’est plus bridée

La NOAA revient sur sa politique de régulation très restrictive du marché de l'imagerie satellitaire décidée en 2020. Elle bridait les offres américaines à l'exportation dans un secteur de plus en plus compétitif.

Les entreprises américaines du secteur de l'imagerie spatiale ont poussé un « ouf » de soulagement au début du mois d'août. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui est chargé de réguler aux États-Unis le marché des images satellitaires, a décidé le 7 août dernier d'assouplir les règles de commercialisation des images satellites par des entreprises américaines établies trois ans auparavant.

La réglementation établie en 2020 avait été mise en place en réponse à une directive de régulations de l'utilisation commerciale prise par la Maison blanche en 2018 sous Donald Trump. Celle-ci avait pour but de bloquer la vente à l'étranger de l'accès à des données précises qui portaient un risque pour la sécurité nationale.

Mais depuis, la concurrence internationale s'est accrue et des images satellitaires de plus en plus précises sont proposées par des entreprises non américaines, à commencer par le Français Airbus, mais aussi par la Chine.

Changement de cap de la politique américaine