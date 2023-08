L'Organisation internationale du travail et le think tank d'IBM estiment que les intelligences artificielles pourraient créer plus d'emplois qu'elles n'en détruiront. Les personnes ayant appris à s'en servir seront, à ce titre, bien plus protégées que les autres. Les femmes, a fortiori dans les pays pauvres, seraient par contre particulièrement exposées.

« L'intelligence artificielle générative devrait augmenter plutôt que détruire des emplois », titre l'Organisation internationale du travail (OIT), l'agence « tripartite » réunissant des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 Etats membres des Nations Unies.

Dans une étude de 55 pages, l'OIT explique en effet que « la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation et sont plus susceptibles d'être complétés que remplacés par la dernière vague d'IA générative, telle que chatGPT » :

« Par conséquent, l'impact le plus important de cette technologie ne sera probablement pas la destruction d'emplois, mais plutôt les changements potentiels de la qualité des emplois, notamment l'intensité du travail et l'autonomie. »

Tout dépend cela dit du type d'activités, et de responsabilités, exercées. L'OIT estime par exemple que « seule une petite partie des tâches » effectuées par les cadres, professionnels et techniciens « est considérée comme très exposée ».

A contrario, le travail de bureau s’avère être la catégorie « la plus exposée » aux technologies d’intelligence artificielles, avec près d'un quart des tâches considérées comme « très exposées » et plus de la moitié des tâches présentant un niveau d'exposition « moyen ».

La double peine des femmes, dans les pays peu développés

Tout dépend également du niveau de développement, tant économique que technologique, de son pays de résidence. L'OIT constate ainsi que 5,5 % de l'emploi total dans les pays à revenu élevé est « potentiellement exposé » aux effets d'automatisation de la technologie, alors que dans les pays à faible revenu, le risque d'automatisation ne concerne qu'environ 0,4 % de l'emploi.

L'étude révèle en outre que les effets potentiels de l'IA générative sont susceptibles de différer sensiblement pour les hommes et les femmes, la part de l'emploi féminin pouvant être affectée par l'automatisation étant plus de deux fois supérieure, du fait de la surreprésentation des femmes dans les emplois de bureau, en particulier dans les pays à revenu élevé et intermédiaire :

« Les emplois de bureau étant traditionnellement une source importante d'emplois féminins au fur et à mesure que les pays se développent économiquement, l'IA générative pourrait avoir pour conséquence que certains emplois de bureau ne voient jamais le jour dans les pays à faible revenu. »