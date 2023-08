UPLOAD : archipel éducatif du numérique

#Université

Une université, c'est d’abord une communauté, réunie autour de lieux publics ou communs, comme une bibliothèque, des ateliers, des salles de conférence et d’étude.

On est au XXIe siècle et le projet UPLOAD en est à ses prémices, alors pour le moment ce sont surtout des ressources en ligne, à commencer par le MOOC CHATONS, dont le premier volet « Internet, reprendre le contrôle » est ouvert à toutes et tous sur mooc.chatons.org : « Le MOOC CHATONS est un parcours de formation visant à apporter un regard critique et des prises de conscience sur la façon dont les géants du numérique agissent pour imposer leur web et sa place dans nos sociétés ».

Depuis son ouverture en mars 2020, un millier de personnes se sont inscrites à ce premier MOOC pour 75 000 pages vues. Malgré des retards liés au confinement, Framasoft garde pour objectif de réaliser les cours 2 et 3 : « Créer et animer un chaton » et « Administrer techniquement un chaton ».

Un autre lieu commun en émergence dans le cadre d’UPLOAD c’est le projet Librecours, des ressources libres disponibles sur librecours.net, notamment pour l’initiation à l’informatique (bases de données, programmation, système...) et la culture numérique (droits d’auteur et licence libres par exemple). Librecours propose également un espace d’échange ouvert hébergé chez Picasoft, le Chaton à l’Université de Technologies de Compiègne.

Enfin, ce sont des sessions avec encadrement pédagogique, des exercices à rendre, des retours par des véritables animatrices et animateurs, des échanges organisés entre apprenantes et apprenants, etc. C’est à petite échelle, gratuit et bénévole. Nous avons fait tourner deux sessions « LibreCulture » en mai 2020, 13 sont allées au bout des 25 heures de formation.

La section « confindev » d’initiation à la programmation a réuni une centaine de participants. Quatre personnes ont tenu les quatre semaines complètes et validé les 40 heures, et une vingtaine a participé à au moins 25 % de la formation. Le librecours « Initiation à Linux sur un serveur » en partenariat avec l’hébergeur Gandi a réuni une trentaine de personnes, dont 10 sont allées au bout des 30 heures de formation.

Nous allons ouvrir d’autres sessions, vous pouvez y participer. Nous laissons aussi traîner de plus en plus de ressources audiovisuelles libres sur Peertube, comme les émissions de radio du cours « Écrire, communiquer, collaborer sur le Web », les lectures du Framablog, les vidéos du MOOC Chatons ou celles de Libre Culture. Enfin sur educpopnum.net nous avons commencé un annuaire de ressources libres un peu comme le fait Framalibre pour les logiciels libres.

