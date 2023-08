Veilid, un nouveau framework open source d'applications peer-to-peer chiffrées de bout en bout

Le Cult of the Dead Cow ( cDc ), légende vivante de l'hacktivisme, a détaillé à DEF CON son nouveau projet Veilid de réseau peer-to-peer sécurisé, rapporte The Register.

Le système, écrit principalement en Rust avec un peu de Dart et de Python, et qui prend en charge Linux, macOS, Windows, Android, iOS et les applications web, reprend certains aspects du service d'anonymisation Tor et du système de fichiers IPFS (pour InterPlanetary File System), un ensemble de protocoles open-source principalement utilisé pour le partage de fichiers ou la publication de données sur un réseau décentralisé.

Veilid, dont l'existence avait été révélée par le Washington Post, était en développement depuis trois ans et représenterait plus de 100 000 lignes de code : « C'est un peu comme Tor, mais pour les applications. Tout le monde a des superordinateurs dans sa poche. Pourquoi ne pas faire du nuage l'ordinateur de tous ? », résume Christien « DilDog » Rioux, l'un de ses principaux développeurs.

L'idée est de permettre à des applications de pouvoir communiquer, sur différents terminaux, sans leur permettre de connaître les adresses IP ni la localisation des autres terminaux. Les connexions n'en sont pas moins « authentifiées, horodatées, fortement chiffrées de bout en bout et signées numériquement pour empêcher l'écoute clandestine, la falsification et l'usurpation d'identité ».

C'est « comme si Tor et IPFS avaient fait l'amour », explique Christien Rioux. Contrairement à Tor, Veilid n'utilise pas de nœuds de sortie, de sorte que si la NSA voulait espionner les utilisateurs de Veilid comme elle le fait en surveillant ou en faisant fonctionner des nœuds de sortie de Tor, les autorités fédérales devraient surveiller l'ensemble du réseau, « ce qui, espérons-le, ne sera pas faisable, même pour la "No Such Agency" ».

Plus il y aura d'utilisateurs, plus le réseau sera rapide et sécurisé

Pour démontrer les capacités du système, l'équipe a développé une application de messagerie instantanée sécurisée basée sur Veilid, dans la lignée de Signal, appelée VeilidChat, en utilisant le framework Flutter. @VeilidNetwork invite développeurs, hackers, béta-testeurs et traducteurs à venir contribuer à ce que d'aucuns comparent à un nouveau Napster ou BitTorrent, mais développé en réponse aux applications relevant du capitalisme de surveillance.

Une invitation intéressée : plus il y aura d'utilisateurs, plus le réseau deviendra rapide au fur et à mesure que d'autres appareils le rejoindront et se répartiront la charge, expliquent les développeurs.

Plus Veilid prendra de l'ampleur, plus il sera sécurisé, précise Christien Rioux à Engadget : la force ne vient pas du nombre d'applications créées sur le framework, mais du nombre de personnes qui utilisent les applications pour faire avancer le routage des nœuds qui composent le réseau.

Le web 2.0 que nous aurions dû avoir

« Il n'y a pas d'adresse IP, pas de suivi, pas de collecte de données, et pas de suivi – c'est la principale façon dont les gens monétisent votre utilisation d'Internet », explique Katelyn « medus4 » Bowden, qui a co-présenté Veilid à DEF CON et le qualifie de « web 2.0 que nous aurions du avoir » :

« Nous donnons aux gens la possibilité de se retirer du marché des données.... Nous rendons aux utilisateurs le pouvoir et la maîtrise de leurs données, et nous envoyons balader ceux qui gagnent des millions en revendant nos données personnelles.

Internet est de moins en moins un espace de partage de connaissances et d'idées et de plus en plus une machine commerciale monétisée. Internet devrait davantage ressembler au monde ouvert qu'il était autrefois, avant que nos données ne deviennent une marchandise ».