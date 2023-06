Qu'est-ce qu'un système de fichiers ?

Un système de fichiers s’intercale entre le système d’exploitation et le matériel. On le définit habituellement comme un système de classement des données, ce qui suppose que tout a été pensé : la structure des informations, leur organisation, la manière dont l’écriture et la modification vont se faire, ce qui se passe en cas de suppression, etc.

Surtout, un système de fichiers – que l’on retrouve souvent sous le sigle anglais FS, pour file system – va permettre à une personne d’accéder à ses données. Et non seulement elle doit pouvoir y accéder, mais cette livraison d’informations doit se faire le plus vite possible.

La question des performances est certes importante, mais pas nécessairement prioritaire. Comme on le verra, il existe des systèmes spécialisés ayant des spécificités, par exemple sur l’intégrité ou la sécurité des données. En outre, certains sont propriétaires, d'autres libres, avec parfois des questions de redevance, comme ce fut le cas pour exFAT jusqu'en 2019.

Mais avant d’aller plus loin, revenons aux bases.

Et la mémoire de masse fut

Si l’on pouvait, toutes les données seraient dans la mémoire vive. Les opérations y sont bien plus rapides. Pour des questions évidentes de coût, ce n’est pas possible. Il faut donc un autre type de stockage, une mémoire persistante, secondaire, dans lequel on va pouvoir entreposer la masse toujours croissante de données pour y accéder en cas de besoin.