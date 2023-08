Publicité, tarifs, partage de compte : Disney+ sur les traces de Netflix

Ce qui signifie que les fonctions de l’offre actuelle – 4K, HDR, Dolby Atmos, quatre écrans simultanés et téléchargements – sont transférées dans l’offre Premium. En clair, pour garder ces avantages, il faudra débourser 3 euros de plus par mois. Pour les trois formules en revanche, le contenu proposé est le même, ce qui n’est pas le cas de Netflix ou « quelques » programmes ne sont pas accessibles aux clients d’un abonnement avec publicité.

Les deux premiers ont en commun d’être en 1080p, d’autoriser deux écrans en simultané, de proposer du son 5.1 et de ne pas permettre les téléchargements.

+70 % depuis le lancement de Disney+ en France

Le 6 décembre, les personnes avec le forfait actuel à 8,99 euros seront automatiquement transférées vers la formule Premium à 11,99 euros. Il sera toujours possible d’aller choisir un des trois forfaits avant ou après cette date.

Notez que ce n’est pas la première hausse des prix chez Disney, dont le forfait était passé de 6,99 à 8,99 euros en février 2021. Là encore, la stratégie est exactement la même que chez Netflix : se lancer à bas prix et augmenter fortement en l’espace de quelques années. Depuis 2020, le tarif a grimpé de plus de 70 %.

En outre, la répercussion en Europe était attendue, puisque Disney avait augmenté significativement le tarif aux États-Unis en août de l’année dernière, de 7,99 à 10,99 dollars. L’ancien créneau à 7,99 dollars était repris par une nouvelle formule avec publicités.

Plus d'un demi-milliard de dollars de pertes

Enfin, pour que la copie de la stratégie Netflix soit complète, le grand patron de Disney, Bob Iger, a indiqué que la chasse aux comptes partagés était l’une des priorités de l’entreprise pour 2024. Lors de la présentation des résultats trimestriels, il a précisé que la société était équipée pour faire face à ce problème.

Il faut dire que le compte n’y est pas : le bilan trimestriel affiche une perte de 512 millions de dollars pour Disney+, soit le double d’il y a un an. Même le nombre d’abonnés affiche des hauts et des bas. En Amérique du Nord, Disney+ compte ainsi 46 millions d’abonnés, soit 300 000 de moins qu’au trimestre précédent. Dans le reste du monde, Disney+ compte 59,7 millions d’abonnés, soit 1,1 million de plus qu’au premier trimestre.