Comment l’industrie de l’adtech segmente et cible les internautes

Le média allemand Netzpolitik.org et son alter ego américain The Markup ont décortiqué un jeu de données du courtier américain Xandr. Dans le document, 650 000 « segments d’audiences », construit en partie grâce à des sociétés européennes, à partir duquel les entreprises publicitaires peuvent viser la population avec une précision redoutable.

Avec l’avènement du numérique, le marché publicitaire s’est fait de plus en plus intrusif. Les technologies publicitaires, classiquement désignées sous le terme d’« adtech », sont autant d’outils et de logiciels qui permettent aux annonceurs de viser leurs audiences avec une finesse difficilement envisageable dans un monde pré-numérique. Cet écosystème est aussi opaque : difficile, pour qui n’y travaille pas, de bien concevoir le type et l’ampleur des données récoltées pour envoyer telle ou telle publicité cohérente avec les centres d’intérêt.

Courant mai, le média allemand Netzpolitik a publié une longue enquête menée sur les données d’un courtier précis, permettant d’éclairer un peu les pratiques de cet environnement complexe. Avec le média américain The Markup, le journal a décortiqué un jeu de données de Xandr. Créée en 2018, la société était jusqu’en décembre 2021 la propriété du géant américain des télécoms AT&T, avant d'être revendue à Microsoft pour près d’un milliard de dollars.

À l’intérieur du dossier, 651 463 « segments d’audience », des catégories couramment utilisées par les publicitaires pour viser le sous-groupe de population le plus pertinent. « L’ampleur et le détail de cette collecte de données est stupéfiante », écrit le journaliste Ingo Dachwitz.

Vous cherchez à atteindre un Français qui fréquente des forums ? Pas de problème. Un mineur australien ? Facile. Une femme enceinte en Pologne ? Toujours aussi simple. Xandr fournit aussi bien de l’information aux sociétés qui chercheraient à se renseigner sur leurs concurrents qu’à celles qui veulent diffuser la publicité la plus précise possible, en fonction des applications de jeu que vous aimez ou des journaux que vous lisez.

Capture d'écran du document récupéré par Netzpolitik

Regrouper des internautes du monde entier en fonction d’infimes caractéristiques