QNAP lance son cloud public myQNAPcloud Storage en bêta : 16 Go gratuit, 7,49 dollars par To

QNAP propose son propre service de stockage en ligne : myQNAPcloud Storage, en bêta pour le moment. On fait le tour des fonctions et limitations, avec une prise en main rapide de l’interface en ligne. Et, autant le dire tout de suite : les bugs sont très (trop) nombreux.

Six ans après Synology avec son C2 Backup, QNAP lance son offre de stockage cloud public : myQNAPcloud Storage, en version bêta pour le moment. La promesse et le principe de fonctionnement sont les mêmes : « Sauvegardez les données de votre NAS vers un cloud de confiance hébergé par QNAP ». 16 Go de stockage sont disponibles gratuitement et il faudra payer pour en avoir plus.

myQNAPcloud Storage est bien sûr compatible avec les applications Hybrid Backup Sync et HybridMount disponibles sur les NAS QNAP, tandis que la prise en charge de Hybrid Backup Center et QuTScloud arriveront dans un second temps, si l’on en croit cette page.

La bêta est ouverte à tout le monde, il faut simplement avoir un compte QNAP pour y accéder. Nous avons sauté le pas pour un rapide tour des fonctions proposées.

16 Go gratuit, jusqu’à 5 To en payant