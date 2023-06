Notre prise en main de Proton Pass, un produit bien fini mais encore jeune

Après quelques mois de tests publics, Proton Pass est disponible en version finale sur les ordinateurs, Android et iOS. Un gestionnaire de mots de passe assez classique pour l’instant, mais disposant d’une formule gratuite peu sacrifiée et d’une forte promotion en ce moment sur son abonnement payant.

Contrairement à ce que certains auraient pu penser, l’inscription à Proton Pass ne nécessite pas d’avoir déjà un compte Proton. Il faudra par contre en créer un, avec rapidement le choix entre la version gratuite et l’abonnement payant, nommé simplement « Plus ».

La version gratuite suffit pour tester le service ou pour des besoins légers. Proton ne limite en effet pas le nombre d’identifiants ou de notes que l’on peut stocker et – encore plus important – n’impose aucune restriction sur le nombre d’appareils que l’on peut lier au compte. Ce qui signifie une synchronisation entre les ordinateurs et appareils mobiles, fonction qui avait par exemple disparu de l’offre gratuite de LastPass. La plupart des gestionnaires de mots de passe réservent cette synchronisation à leur offre payante.

Puisque l’on parle d’abonnement, celui de Proton Pass Plus ajoute la création illimitée d’alias pour les emails (contre 10 pour la version gratuite), un authenticator intégré, la possibilité d’organiser les éléments dans des coffres-forts multiples et, bientôt, le remplissage automatique avec les informations bancaires dans les formulaires.

Cette offre payante est facturée en temps normal 4,99 euros par mois avec engagement d’un an, ou 3,99 euros avec engagement de deux ans (facture annuelle). Un tarif relativement élevé, surtout pour un produit jeune qui – on le verra – manque de fonctions avancées. Cependant, Proton propose une promotion agressive de 80 % jusqu’au 28 juillet : toute personne souscrivant à Proton Pass Plus ne paiera que 1 euro par mois (facture annuelle) à vie, tant que l’abonnement n’est pas interrompu. En outre, l’abonnement Plus est intégré dans l’offre Unlimited (9,99 ou 7,99 euros par mois, selon que l’engagement est d’un ou deux ans).

Dans tous les cas, Proton Pass utilise le même chiffrement de bout en bout, basé AES-256, que dans ses autres services.

Premiers pas